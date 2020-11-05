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Спасший протестующего от ОМОНа таксист уехал из Беларуси

Лилия Караева
5 ноября, 2020 16:10
1 мин
Такси
Piqsels.com

Таксист, который помог демонстранту скрыться во время акции протеста в Минске, уехал из Беларуси. Он опасается преследования силовиков.

Где именно он находится, неизвестно. Об отъезде таксиста сообщил Telegram-канал Euroradio.

Известно, что молодого человека зовут Евгений и ему 21 год. В интервью он рассказал, что сам помог протестующему.

«Я хотел ему помочь, потому что все знают, что силовики сейчас делают, а то оказался бы потом калекой», — поделился таксист.

После высадки пассажира Евгению разбили стекло и помяли машину. В другой раз на него напали с электрошокером.

«Каждый раз ездишь по работе и осматриваешься: кто-то с мигалками едет за тобой, не за тобой», — признался он.

Напомним, на митинге 23 сентября водитель «Яндекс.Такси» помог демонстранту спастись от силовиков, которые гнались за ним. Он резко развернул машину и через газон, по встречной полосе уехал с места происшествия.

темы
Беларусь
протесты
Минск
таксист
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