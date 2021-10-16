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Спасатели встретят киноэкипаж «Союза» с березовым соком
16 октября, 2021 14:05
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Roscosmos/via Globallookpress.com
Военнослужащие Центрального военного округа готовятся встретить с березовым соком космический корабль «Союз МС-18», на борту которого будет киноэкипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко и космонавт Олег Новицкий. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
Военные набрали сок в Алтайском крае, затем он был доставлен в Екатеринбург и далее самолетом в Казахстан к месту посадки.
Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18» запланирована на утро 17 октября. Всего в обеспечении посадки задействовано около 200 военнослужащих, 12 вертолетов, 3 самолета и около 20 единиц специальной техники, пишут «Известия».
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