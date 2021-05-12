Создатели WhatsApp угрожают пользователям «обрезать» функции мессенджера

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Пользователям мессенджера WhatsApp необходимо принять обновленное пользовательское соглашение, либо функции программы будут предоставляться в усеченном виде.

Новые правила вступят в силу после 15 мая. «Начиная с этого времени функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление. Эти произойдет не у всех пользователей одновременно», — говорится в сообщении компании.

Пользователь, не приняв соглашение, лишится доступа к списку чатов, но по-прежнему сможет отвечать на входящие звонки. При включенных уведомлениях удастся прочесть или ответить на сообщение, а также перезвонить при пропущенном звонке, сообщает телеканал «360».

Напомним, в начале этого года WhatsApp изменил условия для пользователей. Отныне они должны передавать свои данные в рекламную систему Facebook и его «семейство приложений» для анализа привычек и вкусов.