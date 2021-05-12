Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Создатели WhatsApp угрожают пользователям «обрезать» функции мессенджера

Артем Денисов
12 мая, 2021 05:45
1 мин
Артем Денисов
12 мая, 2021 05:45
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

Пользователям мессенджера WhatsApp необходимо принять обновленное пользовательское соглашение, либо функции программы будут предоставляться в усеченном виде.

Новые правила вступят в силу после 15 мая. «Начиная с этого времени функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление. Эти произойдет не у всех пользователей одновременно», — говорится в сообщении компании.

Пользователь, не приняв соглашение, лишится доступа к списку чатов, но по-прежнему сможет отвечать на входящие звонки. При включенных уведомлениях удастся прочесть или ответить на сообщение, а также перезвонить при пропущенном звонке, сообщает телеканал «360».

Напомним, в начале этого года WhatsApp изменил условия для пользователей. Отныне они должны передавать свои данные в рекламную систему Facebook и его «семейство приложений» для анализа привычек и вкусов.

Поделиться
ТЕГИ
Соцсети
WhatsApp
Мессенджеры
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!