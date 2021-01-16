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Общество
Мессенджер WhatsApp перенес скандальное обновление пользовательского соглашения
16 января, 2021 11:40
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Flickr
В начале этого года WhatsApp изменил условия для пользователей. Отныне они должны передавать свои данные в рекламную систему Facebook и его «семейство приложений» для анализа привычек и вкусов.
Однако новые правила вызвали недовольство у пользователей и многие решили отказаться от использования приложения.
Владельцы мессенджера решили отложить внедрение нового пользовательского соглашения с 8 февраля на 15 мая. В компании надеются, что в течение этого времени люди смогут изучить новое соглашение и принять его.
Они заверили, что все личные разговоры останутся защищены сквозным шифрованием. В результате ни WhatsApp, ни Facebook не смогут видеть личные сообщения, сообщает «Эхо Москвы».
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