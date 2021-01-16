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В начале этого года WhatsApp изменил условия для пользователей. Отныне они должны передавать свои данные в рекламную систему Facebook и его «семейство приложений» для анализа привычек и вкусов.

Однако новые правила вызвали недовольство у пользователей и многие решили отказаться от использования приложения.

Владельцы мессенджера решили отложить внедрение нового пользовательского соглашения с 8 февраля на 15 мая. В компании надеются, что в течение этого времени люди смогут изучить новое соглашение и принять его.

Они заверили, что все личные разговоры останутся защищены сквозным шифрованием. В результате ни WhatsApp, ни Facebook не смогут видеть личные сообщения, сообщает «Эхо Москвы».