Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Создатель отравляющего вещества изобрел препарат от коронавируса для лечения россиян

Лилия Караева
26 января, 2021 09:19
1 мин
Лилия Караева
26 января, 2021 09:19
1 мин
Лекарство
Pixabay.com

Леонид Ринк - создатель отравляющего вещества «Новичок» - в скором времени выпустит лекарство от коронавируса. Разработанное им средство обладает противовирусными и иммуномодулирующими свойствами - кроме COVID-19, оно предназначено для лечения красной волчанки, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии, лейкоза, заболеваний легких.

Препарат под названием «Иммофон» соединяет сильное зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила. По словам Ринка, новое средство «работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы».

«Иммофон» - обновленная версия синтезированного в 1967 году в СССР препарата «Диуцифон». Это средство использовалось для лечения проказы и до 2000-х входило в список жизненно важных. Его главный недостаток - плохое растворение в воде и крови.

«Иммофон» прошел испытания на 700 пожилых пациентах, пишет РИА Новости. Среди добровольцев не было ни одного тяжелого случая и летального исхода.

Одна доза лекарства будет стоить около 1 тыс. рублей. Компания Ринка «Межрегиональное торгово-промышленное объединение «ИнтерВита» выпустила опытную партию для проверки средства при разных патологиях.

Ранее стало известно, что коронавирус может вызвать проблемы с кожей.

Поделиться
ТЕГИ
коронавирус
Новичок
Леонид Ринк
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!