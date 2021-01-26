Создатель отравляющего вещества изобрел препарат от коронавируса для лечения россиян

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Леонид Ринк - создатель отравляющего вещества «Новичок» - в скором времени выпустит лекарство от коронавируса. Разработанное им средство обладает противовирусными и иммуномодулирующими свойствами - кроме COVID-19, оно предназначено для лечения красной волчанки, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии, лейкоза, заболеваний легких.

Препарат под названием «Иммофон» соединяет сильное зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила. По словам Ринка, новое средство «работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы».

«Иммофон» - обновленная версия синтезированного в 1967 году в СССР препарата «Диуцифон». Это средство использовалось для лечения проказы и до 2000-х входило в список жизненно важных. Его главный недостаток - плохое растворение в воде и крови.

«Иммофон» прошел испытания на 700 пожилых пациентах, пишет РИА Новости. Среди добровольцев не было ни одного тяжелого случая и летального исхода.

Одна доза лекарства будет стоить около 1 тыс. рублей. Компания Ринка «Межрегиональное торгово-промышленное объединение «ИнтерВита» выпустила опытную партию для проверки средства при разных патологиях.

Ранее стало известно, что коронавирус может вызвать проблемы с кожей.