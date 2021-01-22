Дерматолог заявил о кожных заболеваниях из-за коронавируса

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Дерматолог Алексей Шапошников рассказал, что коронавирус может вызывать проблемы с кожей. В его практике некоторые переболевшие сообщали о сыпи и лишае.

«В моей практике попадаются случаи неспецифических высыпаний на коже, в том числе розового лишая, после коронавирусной инфекции», — рассказал специалист.

Он пояснил, что причина проблем с кожей может заключаться в сниженном после болезни иммунитете, передают «Известия».