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Общество
Дерматолог заявил о кожных заболеваниях из-за коронавируса
22 января, 2021 17:58
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Pixabay
Дерматолог Алексей Шапошников рассказал, что коронавирус может вызывать проблемы с кожей. В его практике некоторые переболевшие сообщали о сыпи и лишае.
«В моей практике попадаются случаи неспецифических высыпаний на коже, в том числе розового лишая, после коронавирусной инфекции», — рассказал специалист.
Он пояснил, что причина проблем с кожей может заключаться в сниженном после болезни иммунитете, передают «Известия».
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