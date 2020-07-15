Совет Федерации одобрил закон об отсрочке долгов для пенсионеров

Общество

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Совет Федерации одобрил закон о предоставлении отсрочки по долгам для представителей бизнеса и пенсионеров.

Согласно новому закону, который будет вскоре ожидать подписи президента Российской Федерации, пенсионеры смогут получить отсрочку по кредитным обязательствам в случае, если размер обязательства не превышает один миллион рублей. Это касается пенсионеров, которые получают пенсии по старости, инвалидности, а также в случае пенсий по потере кормильца. Отсрочка будет действовать в случае, если размер пенсии менее двух минимальных размеров оплаты труда.

К отсрочке можно будет прибегнуть не позже июля 2022 года, а ее срок не может превышать два года, сообщает агентство «РИА Новости».

Важным условием доя получения отсрочки является отсутствие иного недвижимого имущества кроме того, в котором пенсионер проживает.

Ранее сообщалось, что россияне в возрасте от 53 до 67 лет получат единовременную выплату.