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Люди
«Совершенно отвратительны»: трансгендеры мешают жить президенту Чехии
28 июня, 2021 10:32
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Vincent Isore via www.imago-imag/www.imago-images.de
Поскольку язвительные настроения по отношению к сексуальным меньшинствам со стороны политических лидеров восточного крыла Европейского союза усиливаются, президент Чехии Милош Земан решил не оставаться в стороне и назвал трансгендерное сообщество «совершенно отвратительным».
Лидер государства сказал в телевизионном интервью, что «может понять гомосексуалов и лесбиянок», но изменение пола равносильно преступлению членовредительства.
«Каждая хирургическая операция-это риск. И для меня трансгендеры совершенно отвратительны», — цитирует Милоша Земана Bloomberg.
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