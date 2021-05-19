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Политика
Депутат Госдумы рассмотрел в играх французской футбольной лиги рекламу ЛГБТ
19 мая, 2021 00:16
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Депутат Госдумы усмотрел в трансляции игры французской футбольной лиги на телеканал «Матч ТВ» «рекламу ЛГБТ».
Вячеслав Лысаков написал письмо на имя генерального прокурора Игоря Краснова, попросив специалистов надзорного органа проверить канал на «рекламу символики ЛГБТ». Народный избранник приложил ссылку на трансляцию матча клубов «Монако» и «Ренн» от 16 мая.
Если нарушение подтвердится, то необходимо принять меры прокурорского реагирования, сообщает телеканал «360».
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