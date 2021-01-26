Соцсеть Instagram удалила стихи поэта Серебряного века Николая Гумилёва за «расизм»

Общество

Социальная сеть Instagram удалила пост главного врача московской больницы №71 и телеведущего Александра Мясникова. Он полагает, что администрация ресурса негативно восприняла стих Николая Гумилева «Занзибарские девушки», который он процитировал.

Речь идет о публикации Мясникова 25 января. В ней была видеозапись, на которой врач цитирует Гумилева.

По мнению администрации соцсети, Мясников нарушил правила платформы - в публикации использовались «враждебные высказывания и символы».

Телеведущий полагает, что все дело в строчках из стихотворения поэта Серебряного века. «Вот и Гумилев не угодил», — заявил Мясников.

По его мнению, соцсети могли не понравиться следующие строчки: «Жирные женщины Габеша, // Хитрые и злые сомалийки // И грязные поденщицы Каффы». Он полагает, что в них увидели оскорбление темнокожих, передает телеканал «360».

Мясников также вспомнил, как работав в американском госпитале, назвал темнокожую медсестру дурой. Девушка в ответ заявила, что он обзывает ее из-за цвета кожи. Но Мясников отметил, что является «патологическим интернационалистом» и назвал ее так, потому что она дура.

Ранее сообщалось, что Instagram следит за пользователями. Им рекомендовали закрыть аккаунты.