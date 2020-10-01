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Сеть Instagram собирает данные о действиях своих пользователей.

Как сообщил эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Аслан Субханкулов, прежде всего это необходимо для корректной работы Instagram, однако персональные данные могут использоваться и в коммерческих целях. Приложение отслеживает запросы пользователя в поисковых системах, предыдущие клики на рекламные объявления и даже личные данные аккаунтов.

По словам эксперта, также в соцсети отслеживается, с какими публикациями пользователь взаимодействует, какие сторис смотрит. Чтобы снизить шансы отслеживания персональных данных, рекомендуется перевести аккаунт в Instagram в закрытый режим, сообщает «Прайм».

Ранее специалисты рассказали о критической уязвимости в приложении Instagram на платформе для Android. Уязвимость позволяла злоумышленнику удаленно захватить управление над устройством с помощью отправки специального изображения.

Дыра в безопасности давала возможность не только выполнять действия от лица пользователя Instagram, в том числе удалять и публиковать фотографии, но также позволяла запускать произвольный код на устройстве.