Общество

В Центральный районный суд Челябинска направлено для рассмотрения по существу уголовное дело против сотрудницы местного Министерства здравоохранения, обвиняемой в получении взятки в крупном размере. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Речь идет об экс-начальнице управления лекарственного обеспечения ведомства Арине Устюговой. По версии следствия, в середине декабря прошлого года она получила от менеджера крупной компании свыше 500 тысяч рублей. Взамен сотрудница Минздрава должна была предоставить список пациентов, нуждающихся в препарате «Спинраза». Однако «сделку» завершить не удалось, женщину задержали прямо на месте преступления.

Устюгова признала вину. На ее имущество наложен арест, передает пресс-служба СУ СКР по региону.

Ранее сообщалось о том, что в отношении экс-министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой возбудили уголовное дело.