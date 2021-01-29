Общество

Следователи возбудили уголовное дело против бывшего министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой. Ее обвиняют по статье «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

По словам старшего помощника руководителя регионального СК Ларисы Болдиновой, уголовное дело возбуждено также в отношении руководителя «Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Виктора Бабикова. Последний проходит по уголовному делу в качестве подозреваемого.

Известно, что Солдатову хотят арестовать. Суд пока рассматривает данное ходатайство следователей. Болдинова подчеркнула, что сумма ущерба от действий экс-министра Омской области достигла 105 миллионов рублей, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что губернатор области отправил Солдатову в отставку после скандала со «скорыми». Тогда медики привезли пациентов с подозрением на COVID-19 прямо к зданию местного Минздрава, так как в больницах для них больше не оставалось мест.