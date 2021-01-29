Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Экс-главу омского Минздрава Ирину Солдатову хотят арестовать. Возбуждено дело

Марьям Ибрагимова
29 января, 2021 15:02
2 мин
Марьям Ибрагимова
29 января, 2021 15:02
2 мин
Фото: cont.ws
Фото: cont.ws

Следователи возбудили уголовное дело против бывшего министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой. Ее обвиняют по статье «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

По словам старшего помощника руководителя регионального СК Ларисы Болдиновой, уголовное дело возбуждено также в отношении руководителя «Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Виктора Бабикова. Последний проходит по уголовному делу в качестве подозреваемого.

Известно, что Солдатову хотят арестовать. Суд пока рассматривает данное ходатайство следователей. Болдинова подчеркнула, что сумма ущерба от действий экс-министра Омской области достигла 105 миллионов рублей, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что губернатор области отправил Солдатову в отставку после скандала со «скорыми». Тогда медики привезли пациентов с подозрением на COVID-19 прямо к зданию местного Минздрава, так как в больницах для них больше не оставалось мест.

Поделиться
ТЕГИ
Минздрав
уголовное дело
Превышение полномочий
СК
Омская область
Ирина Солдатова
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!