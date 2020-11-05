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Министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову уволили после скандала со «скорыми». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Александр Бурков.

«Принял решение отправить в отставку министра здравоохранения. Это решение взвешенное. Принималось оно по итогам анализа текущего состояния областного здравоохранения, и по итогам проверки Росздравнадзором инцидента, который произошел 27 октября в городе Омске. Наша главная задача – сделать все, чтобы такие инциденты больше не повторялись», – сказал Бурков в своем обращении.

Ранее сообщалось, что две машины скорой помощи в Омске привезли пациентов с подозрением на коронавирус к зданию регионального Минздрава, так как в больницах для них не нашлось мест. После акции протеста больных все-таки госпитализировали. Врачам пришлось пойти на такой шаг, так как областной Минздрав заявлял о том, что мест в больницах для больных COVID-19 достаточно, хотя на деле ситуация с койками была плачевная.