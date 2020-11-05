Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Главу омского Минздрава Солдатову отправили в отставку после скандала со «скорыми»

Марьям Ибрагимова
5 ноября, 2020 17:51
2 мин
Фото: ligap.ru
Фото: ligap.ru

Министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову уволили после скандала со «скорыми». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Александр Бурков.

«Принял решение отправить в отставку министра здравоохранения. Это решение взвешенное. Принималось оно по итогам анализа текущего состояния областного здравоохранения, и по итогам проверки Росздравнадзором инцидента, который произошел 27 октября в городе Омске. Наша главная задача – сделать все, чтобы такие инциденты больше не повторялись», – сказал Бурков в своем обращении.

Ранее сообщалось, что две машины скорой помощи в Омске привезли пациентов с подозрением на коронавирус к зданию регионального Минздрава, так как в больницах для них не нашлось мест. После акции протеста больных все-таки госпитализировали. Врачам пришлось пойти на такой шаг, так как областной Минздрав заявлял о том, что мест в больницах для больных COVID-19 достаточно, хотя на деле ситуация с койками была плачевная.

темы
Минздрав
коронавирус
Омск
скорая помощь
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!