Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Сотрудников завода по производству вакцин от COVID в Уэльсе эвакуируют из здания

Марьям Ибрагимова
27 января, 2021 17:46
1 мин
Марьям Ибрагимова
27 января, 2021 17:46
1 мин
twitter.com
twitter.com

В Уэльсе на заводе индийской фармацевтической и биотехнологической компании Wockhardt, где сейчас производят вакцины AstraZeneca против новой коронавирусной инфекции, обнаружили подозрительный пакет. Руководство предприятия решило перестраховаться и эвакуировало сотрудников из здания.

Известно, что в настоящее время территория завода оцеплена полицейскими, на месте работают саперы. Что именно находится в пакете, пока неизвестно, передает ТАСС со ссылкой на BBC.

Ранее сообщалось о том, что в Польше пришлось приостановить вакцинацию граждан от COVID-19 из-за кражи препаратов из медучреждения.

Поделиться
ТЕГИ
коронавирус
вакцина
эвакуация
Уэльс
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!