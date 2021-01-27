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Общество
Сотрудников завода по производству вакцин от COVID в Уэльсе эвакуируют из здания
27 января, 2021 17:46
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В Уэльсе на заводе индийской фармацевтической и биотехнологической компании Wockhardt, где сейчас производят вакцины AstraZeneca против новой коронавирусной инфекции, обнаружили подозрительный пакет. Руководство предприятия решило перестраховаться и эвакуировало сотрудников из здания.
Известно, что в настоящее время территория завода оцеплена полицейскими, на месте работают саперы. Что именно находится в пакете, пока неизвестно, передает ТАСС со ссылкой на BBC.
Ранее сообщалось о том, что в Польше пришлось приостановить вакцинацию граждан от COVID-19 из-за кражи препаратов из медучреждения.
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