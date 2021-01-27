Общество

В Уэльсе на заводе индийской фармацевтической и биотехнологической компании Wockhardt, где сейчас производят вакцины AstraZeneca против новой коронавирусной инфекции, обнаружили подозрительный пакет. Руководство предприятия решило перестраховаться и эвакуировало сотрудников из здания.

Известно, что в настоящее время территория завода оцеплена полицейскими, на месте работают саперы. Что именно находится в пакете, пока неизвестно, передает ТАСС со ссылкой на BBC.

Ранее сообщалось о том, что в Польше пришлось приостановить вакцинацию граждан от COVID-19 из-за кражи препаратов из медучреждения.