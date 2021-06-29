Сотрудников московских синагог и мечетей обязали привиться
Федерация еврейских общин России ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников синагог.
Речь идет об образовательных учреждениях, Еврейском музее, общепита и т.д. При этом раввины не попадают под предписание в обязательном порядке, но многие прививаются сами, говорят в федерации.
Вакцинироваться от коронавируса также должны сотрудников и духовенство центрального аппарата Духовного управления мусульман России. Непривитые служители мечетей не смогут выйти на работу.
Требование не затрагивает региональные организации, которые действуют в 60 российских регионах, сообщает ТАСС.
Как ранее писала «Русская планета», в России стартовала кампания, смысл которой сводится к достижению в нашей стране популяционного иммунитета посредством масштабной вакцинации населения от коронавируса. Для этого по отношению к гражданам используется классическая схема кнута и пряника.