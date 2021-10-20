Сотрудники американской спецслужбы обыскивали дом Дерипаски свыше 10 часов и вышли с множеством коробок
Особняк российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне обыскивали более 10 часов. После мероприятий сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) вынесли из дома многочисленные коробки, погрузив их в служебные внедорожники.
Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. По его данным, дом обыскивали примерно полтора десятка агентов. Они покинули двухэтажный дом в фешенебельном районе Вашингтона около 20:40 по местному времени.
В руках у ФБР были коробки и чемоданчики. Комментировать их содержимое оперативники категорически отказались.
Обыски у бизнесмена подтвердил представитель Дерипаски. Говорилось, что дом принадлежит родственникам бизнесмена, а обыски связаны с санкциями.
Местные СМИ заявляли иное: обыски - продолжение расследования о вмешательстве в выборы 2016 года. Предположительно, вмешательство финансировалось через компании Дерипаски.