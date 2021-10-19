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Силовики нагрянули с обыском в дом российского миллиардера Олега Дерипаски
19 октября, 2021 18:54
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Igor Russak/Global Look Press
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) нагрянули с обыском в дом российского предпринимателя и миллиардера Олега Дерипаски в Вашингтоне в рамках дела о расследовании вмешательства в выборы США.
Местные СМИ сообщают, что американские силовики собирают таким образом «фактуру» всё по тому же делу, тянущемуся с 2016-го года. В ФБР убеждены, что вмешательства в выборы финансировались через компании Дерипаски, ему вменяют подкуп чиновников и коррупцию, передает Telegram-канал Readovka.
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