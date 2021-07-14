Сотовый оператор пригрозил отстранить от работы непривитых сотрудников
Сотрудников фирменных салонов сотовой связи оператора «Мегафон» в Москве уведомили о том, что с 16 июля не привитые от CIVID-19 сотрудники будут отстранены, в том числе при наличии медицинского отвода.
Работники должны заполнить специальную форму с указанием даты вакцинации - в противном случае их отстранят от работы, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на одного из сотрудника салона сотовой связи компании.
Представитель оператора заявил, что «Мегафон» не отстраняет от работы сотрудников, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации.
Как сообщила эксперт по трудовому законодательству Валентина Митрофанова, отстранения людей от работы из-за отказа пройти вакцинацию от коронавируса незаконны.
Тем временем, в Москве отстранили от выполнения должностных обязанностей непривитых от коронавируса работников метро и трамваев. Работников принудили подписать обязательство о вакцинации. Не подписавших бумагу сотрудников отстранили.