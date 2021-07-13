При поддержке КПРФ работники в Москве готовят иски из-за тотальной вакцинации
В Москве отстранили от выполнения должностных обязанностей непривитых от коронавируса работников метро и трамваев. Они готовят коллективный иск при участии КПРФ.
Об этом сообщил председатель Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков. Он рассказал: работников принудили подписать обязательство о вакцинации. Не подписавших бумагу сотрудников отстранили.
Теперь уволенные сотрудники собираются подать в суд. За помощью в составлении иска в профсоюз обратились 10 человек. Дашков уверен - их больше, и это несмотря на то, что отстранять собирались с 15 июля.
Руководитель аппарата фракции КПРФ Нина Останина подтвердила - партия поддержит работников. Депутат от КПРФ Денис Парфенов в разговоре с «Открытыми медиа» назвал инцидент «повсеместным нарушением трудовых прав».
«Это незаконные требования работодателей», - считает он.
Напомним, многие регионы России ввели обязательную вакцинацию 60% сотрудников таких сфер, как образование, транспорт, услуги и другие.