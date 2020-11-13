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Сотовые операторы раскрыли ковидные привычки россиян

Артем Денисов
13 ноября, 2020 02:05
1 мин
телефон
Фото: pixabay.com

Крупнейшие российские операторы сотовой зафиксировали изменение привычек пользования мобильной связью из-за COVID-19.

Так, абоненты «Билайна» в текущем году предпочитают разговорам переписку в мессенджерах и социальных сетях. В компании зафиксировали рост мобильного интернет-трафика более чем на 60% по сравнению с 2019 годом.

Похожая ситуация зарегистрирована в «Мегафоне», где также отмечен рост голосового трафика - за первое полугодие 9,6%.

МТС также наблюдает популярность сотового голосового и интернет-трафика - рост в среднем на 5% в квартал, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, россияне, большинство из которых в текущем году не смогли отправиться в отпуск из-за закрытых границ, пытаются восполнить упущенное дома.

Так, торговые сети фиксируют существенный рост спроса на такие фрукты, как манго и авокадо, продажи которых взлетели в разы.

темы
мобильная связь
звонки
коронавирус
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