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Оставшиеся без отпуска россияне накинулись на тропические фрукты

Артем Денисов
3 ноября, 2020 00:05
2 мин
фрукты
Фото: pixabay.com

Россияне, большинство из которых в текущем году не смогли отправиться в отпуск из-за закрытых границ, пытаются восполнить упущенное дома.

Так, торговые сети фиксируют существенный рост спроса на такие фрукты, как манго и авокадо, продажи которых взлетели в разы. При этом импортеры фруктов не рассчитывают на продолжительное сохранение повышенного спроса и готовятся к падению.

До сих пор жители России раскупали привезенные морем относительно доступные манго из Египта, тогда как цены на доставляемые самолетами фрукты из Азии покупателей вряд ли порадуют, пишет «Коммерсант».

Как сообщалось, более трети американцев моют фрукты и овощи бытовыми чистящими средствами, заявили в центрах по контролю и профилактике заболеваний.

Об этом сообщили 39% опрошенных. Речь идет о промывании пищевых продуктов отбеливателем, нанесении бытовой химии или дезинфицирующих средств на обнаженную кожу и преднамеренное вдыхание или проглатывание чистящих средств.

темы
эпидемия
отпуск
фрукты
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