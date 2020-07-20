Сотни людей погибли из-за сильного наводнения в Индии и Непале

Общество

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В результате сильного наводнения в индийском штате Ассам и соседнем государстве Непал погибло, по меньшей мере, 200 человек. Миллионы людей были эвакуированы.

Проливные муссонные дожди в штате Ассам привели к размытию берегов реки Брахмапутры, в результате чего более 2000 деревень были затоплены, или пострадали от оползней. За последние две недели из региона было эвакуировано 2,75 миллиона человек. Известно о 85 погибших.

Министр водных ресурсов Ассама Кешаб Маханта, сообщил, что ситуация с наводнениями «остается критической», так как уровень воды в большей части рек остается «выше опасной отметки».

Также пострадало от наводнений государство Непал. В стране зарегистрировано 110 погибших от наводнения и оползней, еще 50 числиться пропавшими без вести. Эвакуации подверглось более миллиона человек. Ожидается, что в течение следующих нескольких дней проливные дожди продолжатся, а число погибших может увеличиться, отмечает The Guardian.

Ранее стало известно, что иркутские власти начали эвакуацию жителей из-за ливней.