По состоянию на 20 июля 11:00
Заболевших777 486
За последние сутки5 940
Выздоровело553 602
Умерло12 427
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Сотни людей погибли из-за сильного наводнения в Индии и Непале

Антон Мельников
20 июля, 2020 19:01
2 мин
выа
Pixabay

В результате сильного наводнения в индийском штате Ассам и соседнем государстве Непал погибло, по меньшей мере, 200 человек. Миллионы людей были эвакуированы.

Проливные муссонные дожди в штате Ассам привели к размытию берегов реки Брахмапутры, в результате чего более 2000 деревень были затоплены, или пострадали от оползней. За последние две недели из региона было эвакуировано 2,75 миллиона человек. Известно о 85 погибших.

Министр водных ресурсов Ассама Кешаб Маханта, сообщил, что ситуация с наводнениями «остается критической», так как уровень воды в большей части рек остается «выше опасной отметки».

Также пострадало от наводнений государство Непал. В стране зарегистрировано 110 погибших от наводнения и оползней, еще 50 числиться пропавшими без вести. Эвакуации подверглось более миллиона человек. Ожидается, что в течение следующих нескольких дней проливные дожди продолжатся, а число погибших может увеличиться, отмечает The Guardian.

Ранее стало известно, что иркутские власти начали эвакуацию жителей из-за ливней.

темы
Индия
стихия
наводнение
Непал
2 мин