Власти Иркутска эвакуируют людей после ливня

Общество

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В Иркутске местные власти начали эвакуацию жителей из домов, которые оказались в воде в результате прошедших ливней.

Подготовлены пункты временного размещения, в которые переместились шесть человек. Заявки на эвакуацию продолжают принимать. Гидрологи опасаются повышения уровня воды в реках. Тем временем, синоптики 16 июля не исключают новые осадки.

Ситуация осложняется тем, что в городе фиксируют локальные отключения света. Аварийные службы откачивают воду с улиц, убирают упавшие деревья, сообщает ТАСС.