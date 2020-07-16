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Власти Иркутска эвакуируют людей после ливня

Артем Денисов
16 июля, 2020 06:31
1 мин
наводнение
Фото: pixabay.com

В Иркутске местные власти начали эвакуацию жителей из домов, которые оказались в воде в результате прошедших ливней.

Подготовлены пункты временного размещения, в которые переместились шесть человек. Заявки на эвакуацию продолжают принимать. Гидрологи опасаются повышения уровня воды в реках. Тем временем, синоптики 16 июля не исключают новые осадки.

Ситуация осложняется тем, что в городе фиксируют локальные отключения света. Аварийные службы откачивают воду с улиц, убирают упавшие деревья, сообщает ТАСС.

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наводнение
погода
иркутск
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