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Составлен список регионов с самой недоступной ипотекой

Артем Денисов
5 февраля, 2021 01:33
1 мин
Артем Денисов
5 февраля, 2021 01:33
1 мин
ипотека
pixabay.com

Средний уровень процентной ставки по выданным в прошлом году в России ипотечным кредитам составил 7,62% годовых.

По данным Банка России, самая высокая ставка по ипотеке зафиксирована в Ингушетии - 8,35%. Среди других «лидеров» - Тува (8,22%), Севастополь (8,11%), Чечня (8,11%), Крым (8,09%).
Самые низкие ставки зафиксированы в Якутии (6,3%), Приморье (6,5%), Приамурье (6,7%), Бурятии (6,82%), на Сахалине (6,88%), сообщает РБК.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. Ранее исследование Национального рейтингового агентства показало, что осенью с повышением цен на жилье положительный эффект от дешевых займов нивелировался.

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ипотека
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кредит
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