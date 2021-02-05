Составлен список регионов с самой недоступной ипотекой

Общество

Средний уровень процентной ставки по выданным в прошлом году в России ипотечным кредитам составил 7,62% годовых.

По данным Банка России, самая высокая ставка по ипотеке зафиксирована в Ингушетии - 8,35%. Среди других «лидеров» - Тува (8,22%), Севастополь (8,11%), Чечня (8,11%), Крым (8,09%).

Самые низкие ставки зафиксированы в Якутии (6,3%), Приморье (6,5%), Приамурье (6,7%), Бурятии (6,82%), на Сахалине (6,88%), сообщает РБК.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. Ранее исследование Национального рейтингового агентства показало, что осенью с повышением цен на жилье положительный эффект от дешевых займов нивелировался.