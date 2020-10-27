Ставшую невыгодной льготную ипотеку в России под 6,5% продлили до 1 июля 2021 года

Piqsels.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. Ранее исследование Национального рейтингового агентства показало, что осенью с повышением цен на жилье положительный эффект от дешевых займов нивелировался.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что на льготную ипотеку приходится 90% всех кредитов на покупку квартир в новостройках. С момента старта программы - с 17 апреля - было выдано более 230 тысяч кредитов на 669 млрд рублей. Самым рекордным месяцем оказался сентябрь, когда россияне оформили более 60 тысяч займов.

По замыслу правительства, продление программы позволит выдать еще 600 тысяч кредитов.

Продлить программу поручил президент России Владимир Путин, подчеркивается в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

Президент анонсировал ипотеку под 6,5% 16 апреля. Некоторые эксперты называли программу катализатором ипотечного кризиса из-за участия в ней граждан с низкими финансовыми возможностями. Накануне «Коммерсантъ» писал, что выгоду от льготной ипотеки могли почувствовать заемщики, купившие квартиры до конца августа. Осенью с ростом цен на жилье положительный эффект от нее исчерпался.