Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Ставшую невыгодной льготную ипотеку в России под 6,5% продлили до 1 июля 2021 года

Лилия Караева
27 октября, 2020 14:01
2 мин
Скворечник
Piqsels.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. Ранее исследование Национального рейтингового агентства показало, что осенью с повышением цен на жилье положительный эффект от дешевых займов нивелировался.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что на льготную ипотеку приходится 90% всех кредитов на покупку квартир в новостройках. С момента старта программы - с 17 апреля - было выдано более 230 тысяч кредитов на 669 млрд рублей. Самым рекордным месяцем оказался сентябрь, когда россияне оформили более 60 тысяч займов.

По замыслу правительства, продление программы позволит выдать еще 600 тысяч кредитов.

Продлить программу поручил президент России Владимир Путин, подчеркивается в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

Президент анонсировал ипотеку под 6,5% 16 апреля. Некоторые эксперты называли программу катализатором ипотечного кризиса из-за участия в ней граждан с низкими финансовыми возможностями. Накануне «Коммерсантъ» писал, что выгоду от льготной ипотеки могли почувствовать заемщики, купившие квартиры до конца августа. Осенью с ростом цен на жилье положительный эффект от нее исчерпался.

темы
Россия
Михаил Мишустин
ипотека
постановление
льгота
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!