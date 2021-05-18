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Составлен рейтинг городов с самыми буйными туристами
18 мая, 2021 08:52
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Pixabay
В преддверии поры отпусков компания «Delta Системы безопасности» составила рейтинг российских городов по наибольшему числу правонарушений связанных с туристами.
Специалисты проанализировали тревожные вызовы на коммерческие объекты, которые связаны с туристами. Самым неблагополучным в этом смысле городом оказался Санкт-Петербург, на втором месте – Москва, третье место в рейтинге криминогенности заняла Казань.
Приезжающие в Петербург туристы чаще гостей других российских городов дерутся и не платят по счетам. В Москве чаще всего нарушают общественный порядок в отелях и развлекательных заведениях лица в состоянии алкогольного опьянения.
Меньше всего правонарушений совершают туристы, которые посещают города «Золотого кольца, пишет «РИА Новости».
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