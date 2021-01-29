Новости Общество
Общество
Соратника Алексея Навального объявили в розыск
29 января, 2021 15:21
1 мин
1 мин
Flickr
Руководителя региональной сети штабов оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова объявили в розыск. Следствие заочно предъявило ему обвинение за призывы к несовершеннолетним принять участие в прошедшей 23 января несогласованной акции в поддержку политика.
По словам представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, дело возбудили из-за видеозаписей, на которых Волков обращается к подростам с вышеуказанным предложением. Она отметила, что специалисты провели лингвистическое исследование его высказываний, передает РИА Новости.
Ранее глава штабов Навального анонсировал новые акции в поддержку оппозиционера.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку