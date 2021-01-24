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Дело не окончено — глава штабов Навального Леонид Волков анонсировал новые акции
24 января, 2021 09:15
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Руководитель региональной сети штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил
о том, что на следующие выходные запланирована новая акция в поддержку задержанного политика.
Среди прошедших 23 января митингов наиболее массовый характер носили акции в Москве и Санкт-Петербурге.
О планах Волкова, рассказанных во время стрима с протестов, сообщил Znak.com.
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