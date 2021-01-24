Дело не окончено — глава штабов Навального Леонид Волков анонсировал новые акции

Общество

Руководитель региональной сети штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил

о том, что на следующие выходные запланирована новая акция в поддержку задержанного политика.

Среди прошедших 23 января митингов наиболее массовый характер носили акции в Москве и Санкт-Петербурге.

О планах Волкова, рассказанных во время стрима с протестов, сообщил Znak.com.