Соколов истерически заявил на суде о вине научного оппонента в убийстве Ещенко

Общество

Mr-7.ru

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве любовницы Анастасии Ещенко, снова закатил истерику на суде и назвал имя виновника трагедии. Он указал на своего научного оппонента Евгения Понасенкова, который якобы оказывал психотравмирующее воздействие на него и девушку.

Выступая в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга, Соколов рассказал, что с начала 2018 года Понасенков и некая группа людей начали травлю: они организовывали провокации на лекциях, расписывали подъезд Соколова оскорбительными надписями, взламывали электронную почту Ещенко.

«Они угрожали нам, мне - мне грозили, что труп мой будет лежать в Неве», - заявил обвиняемый.

Соколов также назвал клеветой обвинения в жестоком избиении другой молодой любовницы в 2008 году, пишет «Интерфакс».

На суде ученый возмущался сравнением с Наполеоном Бонопартом и попыткой выставить его сумасшедшим.

«Я историк, который проникает глубоко в сюжет,... полностью посвятил себя его изучению. Я не такой, как он (Наполеон - прим.)», - сказал доцент.

В 2018 году Понасенков обвинил Соколова в плагиате. По его заявлениям, историк заимствовал из написанной им монографии некие концепции и не сделал ссылок. Соколов назвал работу Понасенкова «не научной» и не заслуживающей доверия со стороны читателя.

Понасенков подал иск к Соколову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд частично удовлетворил требования истца.

Напомним, Олега Соколова задержали в ноябре 2019 года при попытке утопить в Мойке женские руки. Выяснилось, что доцент убил аспирантку из обреза, а потом расчленил тело. После убийства Соколов дважды звонил в посольство Франции. Адвокат потерпевшей стороны предположил, что он планировал скрыться за границей.