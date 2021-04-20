Согнали тучи к митингу? МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей

Люди

Погодные условия в столице сильно ухудшатся. Власти Москвы предупредили местных жителей о том, что сегодня с трех часов до завтрашнего обеда в городе ожидается дождь с мокрым снегом и сильный ветер – до 15 м/с.

В Дептрансе города уточнили, что на дорогах, вероятнее всего, произойдут дорожно-транспортные происшествия, поскольку видимость заметно ухудшится, говорится в Telegram-канале.

В информагентстве РИА Новости добавили, что дождь продлится сутки. Выпадет свыше половины месячной нормы осадков – такого в городе не было со времен 1948 года.

Напомним, завтра в городах России состоится акция в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Власти Москвы отказали организаторам проводить митинг на Манежной площади в связи с распространением коронавируса и запретом на проведение масштабных мероприятий в городе.