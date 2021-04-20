Власти Москвы запретили гражданам беспокоиться о здоровье Алексея Навального

Политика

В Москве власти отказали организаторам устраивать завтра на Манежной площади двухчасовой митинг, рассчитанный на 100 тысяч человек. В пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города сослались на то, что в столице по-прежнему запрещено устраивать массовые мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Проведение данных публичных мероприятий согласовано быть не может», – цитирует представителя Департамента ТАСС.

Он также подчеркнул, что если граждане все же решатся выйти на несанкционированный митинг, они будут привлечены к ответственности.

Ранее сторонники российского оппозиционера Алексея Навального объявили о проведении о новой акции в поддержку политика на фоне ухудшения его здоровья.