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Политика

Власти Москвы запретили гражданам беспокоиться о здоровье Алексея Навального

Марьям Ибрагимова
20 апреля, 2021 14:02
1 мин
Марьям Ибрагимова
20 апреля, 2021 14:02
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Russian Look
Konstantin Kokoshkin/Russian Look

В Москве власти отказали организаторам устраивать завтра на Манежной площади двухчасовой митинг, рассчитанный на 100 тысяч человек. В пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города сослались на то, что в столице по-прежнему запрещено устраивать массовые мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Проведение данных публичных мероприятий согласовано быть не может», – цитирует представителя Департамента ТАСС.

Он также подчеркнул, что если граждане все же решатся выйти на несанкционированный митинг, они будут привлечены к ответственности.

Ранее сторонники российского оппозиционера Алексея Навального объявили о проведении о новой акции в поддержку политика на фоне ухудшения его здоровья.

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Москва
Алексей Навальный
Оппозиция
Митинги
Манежная площадь
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