Соединенные Штаты заявили о «серьезных» доказательствах появления коронавируса

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У Соединённых Штатов есть «серьезные косвенные доказательства» в пользу версии, что вирус SARS-CoV-2 появился из исследовательской лаборатории в Китае, где произошла утечка, приведшая к пандемии коронавируса. Об этом сообщил американский телеканал FOX News со ссылкой на доклад республиканцев из комитета палаты представителей.

Согласно информации комитета, существуют свидетельства того, что в Китае уже возникали вспышки инфекций из-за утечек из лабораторий. Также имеются предупреждения дипломатов США о том, что в китайском Ухане проводятся опасные работы с коронавирусами. При этом исследования ведутся с нарушениями протоколов безопасности. Информация об этом датирована 2017 годом.

Также сообщается, что к работе уханьских ученых причастны военные Китая, а характерные для заболевания симптомы были замечены еще осенью 2019 года. Комитет обращает внимание на то, что Китай отказывался сотрудничать при расследовании причин возникновения пандемии и даже противодействовал иностранным государствам, которые вели работу над поиском реального источника коронавируса, передаёт Lenta.ru.

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