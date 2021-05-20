Через какой срок после болезни коронавирусом можно планировать зачатие ребенка рассказал врач

Наука и медицина

Планировать зачатие ребенка стоит не ранее чем через три месяца после болезни коронавирусом. Об этом сообщил заведующий кафедрой урологии московского медико-стоматологического университета им. Евдокимова, главный уролог Министерства здравоохранения РФ Дмитрий Пушкарь.

«Мы рекомендуем, если встает вопрос деторождения, то через три месяца после окончания заболевания», - сообщил врач.

Он также пояснил, что прохождение вакцинации от COVID-19 на возможность зачатия влияния не оказывает. О деторождении можно начинать думать сразу после прививки, передаёт РИА «Новости».