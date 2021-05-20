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Наука и медицина
Через какой срок после болезни коронавирусом можно планировать зачатие ребенка рассказал врач
20 мая, 2021 17:16
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Olga Semenova/Russian Look/globallookpress
Планировать зачатие ребенка стоит не ранее чем через три месяца после болезни коронавирусом. Об этом сообщил заведующий кафедрой урологии московского медико-стоматологического университета им. Евдокимова, главный уролог Министерства здравоохранения РФ Дмитрий Пушкарь.
«Мы рекомендуем, если встает вопрос деторождения, то через три месяца после окончания заболевания», - сообщил врач.
Он также пояснил, что прохождение вакцинации от COVID-19 на возможность зачатия влияния не оказывает. О деторождении можно начинать думать сразу после прививки, передаёт РИА «Новости».
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