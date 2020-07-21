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Сочинские спасатели вытащили из каньона мужчину с переломом позвоночника

Дмитрий Байков
21 июля, 2020 12:53
1 мин
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фото: Wikipedia

Молодой человек, приехавший на отдых в Сочи, сорвался в каньон и получил перелом позвоночника и таза. Сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Мужчина упал с высоты 5 метров и не подавал признаков жизни. Никто из очевидцев спуститься к нему не смог.

Сочинские спасатели вытащили туриста из каньона на территории рекреационного объекта «Белые скалы». Медики оказали ему первую помощь и отправили в больницу, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что катер с людьми на борту терпел бедствие в Павловском водохранилище.

Шестерка беспечных пассажиров оказалась в «ловушке» в водах Башкирии. Региональное МЧС приняло звонок от напуганных туристов.

темы
Россия
МЧС
происшествие
туристы
Сочи
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