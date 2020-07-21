Общество
Сочинские спасатели вытащили из каньона мужчину с переломом позвоночника
21 июля, 2020 12:53
1 мин
фото: Wikipedia
Молодой человек, приехавший на отдых в Сочи, сорвался в каньон и получил перелом позвоночника и таза. Сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
Мужчина упал с высоты 5 метров и не подавал признаков жизни. Никто из очевидцев спуститься к нему не смог.
Сочинские спасатели вытащили туриста из каньона на территории рекреационного объекта «Белые скалы». Медики оказали ему первую помощь и отправили в больницу, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что катер с людьми на борту терпел бедствие в Павловском водохранилище.
Шестерка беспечных пассажиров оказалась в «ловушке» в водах Башкирии. Региональное МЧС приняло звонок от напуганных туристов.
1 мин