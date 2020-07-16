Общество
Застрявшие на катере туристы решили не играть с судьбой и позвонили в башкирское МЧС
16 июля, 2020 14:27
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Шестерка беспечных пассажиров оказалась в «ловушке» в водах Башкирии. Региональное МЧС приняло звонок от напуганных туристов в ночь на 16 июля.
Катер с людьми на борту терпел бедствие в Павловском водохранилище. По словам незадачливых пассажиров, после отплытия из близлежащей базы отдыха, у катера заглох мотор. После неудачных попыток самостоятельно устранить проблему, туристы решили искать помощи у спасателей.
После успешной эвакуации туристов, на катер доставили на судно масло и нужные инструменты. В результате, неисправность была устранена. Отдыхающие выразили спасателям сердечную благодарность, после чего отправились в обратный путь.
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