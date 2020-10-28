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Собянин всё продлил: подписан новый указ о дистанте школьников и изоляции пожилых

Лилия Караева
28 октября, 2020 16:24
2 мин
Москва
Mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение школьников 6-11 классов до 8 ноября. Требования домашнего режима для жителей старше 65 лет и удаленной работы сохранятся до конца ноября.

Градоначальник принял решение не вводить новые ограничения, а продлить действующие. По его мнению, смягчение действующих ограничений является преждевременным.

В связи с этим дистанционное обучение школьников продолжится. Благодаря удаленке удалось снизить заболеваемость среди школьников в два раза. Вопрос о возобновлении очного обучения будет решаться в конце следующей недели.

До 29 ноября будут закрыты учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации. Также продлевается требование о дистанционной работе не менее 30% сотрудников.

В столице продолжит действие система чекин в ночных клубах и барах. Регистрация номеров на входе позволяет оперативно получать информацию о контактировании с носителями коронавируса.

До конца ноября будет действовать домашний режим для пожилых граждан и москвичей с хроническими заболеваниями, говорится на официальном сайте мэра.

Ранее Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим и рекомендовал закрыть клубы и рестораны с 23:00 до 06:00.

темы
Москва
Сергей Собянин
коронавирус
ограничения
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