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В Департаменте образования Москвы рассказали, что пожилые учителя вряд ли выйдут на работу после экстренных длинных каникул и потому очные занятия будут вести выпускники и студенты педагогических вузов. Педагогов старше 65 лет по возможности переведут на дистанционную работу.

Представитель департамента пояснил, что пожилые учителя станут для молодых «тьюторами». Это позволит обезопасить взрослые кадры, при этом они продолжат работать.

Дистанционная работа, решили в департаменте, будет компромиссным вариантом, чтобы учителя не лишились заработка, пишут «Открытые медиа». По данным Московской городской организации профсоюза, в столице около 15% пожилых педагогов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение отправить всех школьников на двухнедельные каникулы. Они пройдут с 5 по 18 октября. Решение о каникулах объявлено в связи с ростом случаев коронавируса.