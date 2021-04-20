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Сергей Собянин признался: в столице не первую неделю идет ухудшение по коронавирусу

Антон Мельников
20 апреля, 2021 18:04
1 мин
Антон Мельников
20 апреля, 2021 18:04
1 мин
sobyanin.ru
sobyanin.ru

За последние недели в Москве ухудшилась ситуация с заражением коронавирусом. Об этом в своем блоге заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться», - сообщил градоначальник.

В конце прошлой недели Собянин сообщал, что власти обсуждали возможность «закрыть» столицу из-за пандемии. При этом, «о глобальном закрытии Москвы» речи не было.

Отметим, что за последние сутки в столице было выявлено 1996 инфицированных коронавирусом. Суммарное число заразившихся с начала пандемии достигло 1 068 048 случаев. При этом, выздоровело 974 229 человек, умерло - 17 754, передаёт «ТАСС».

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