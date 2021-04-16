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Политика

Власти рассматривали глобальное закрытие Москвы? Сергей Собянин ответил честно

Лилия Караева
16 апреля, 2021 12:37
2 мин
Лилия Караева
16 апреля, 2021 12:37
2 мин
Обсуждение ситуации с коронавирусом
Kremlin Pool/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании коллегии Минздрава России рассказал, рассматривалось ли закрытие Москвы из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что «жесткие дискуссии» о закрытии столицы в правительстве велись.

На заседании Собянин сказал: «Ни о каком глобальном закрытии Москвы с самого начала речь не шла. Мы сознательно приняли решение, что Москва будет функционировать, функционировать настолько, насколько это возможно».

Градоначальник отметил, что почти год Москва работает в нормальном режиме, а каких-то серьезных ограничений по-прежнему не существует.

Собянин подчеркнул, что Москва - «номер один» среди авиационных европейских хабов. Ее закрытие означает «полное закрытие всей страны» и разрыв транспортных цепочек.

Мэр Москвы подчеркнул, что «незакрытие» не смог позволить себе почти ни один город в мире, передает ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор объявил главную страну-источник ввозимого в страну коронавируса.

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