Собянин попросил продержаться до «как бы снимающей» проблему коронавируса вакцинации

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Жителей Москвы призвали «продержаться несколько месяцев» до вакцинации, чтобы избежать коллапса. С соответствующей просьбой к москвичам обратился мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник заявил, что понимает психологическую усталость людей от ограничений.

«Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев. Потому что на выходе производство массовой вакцины, которая вообще, как бы, снимет эту проблему», - сказал он.

Собянин подчеркнул, что власти дают полную информацию гражданам и «ничего не замазывают», пишет Lenta.ru.

Напомним, с 28 сентября людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. С 5 по 18 октября Собянин отправил учащихся на двухнедельные каникулы. Чтобы запереть школьников и пенсионеров дома, с 9 октября в Москве приостановили льготный и бесплатный проезд.