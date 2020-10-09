Собянин пока не готов к «последнему шагу» в борьбе с коронавирусом

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти не будут закрывать экономические объекты, несмотря на рост числа зараженных коронавирусом. Остановка экономики, согласно мэру, - «самый последний шаг».

«Мы должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города. Это тоже прямо влияет и на развитие социальное, психологическое здоровье людей <…> Поэтому, конечно, мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно применять», — заявил Собянин.

Напомним, в рейтинге по числу инфицированных COVID-19 Москва находится на первом месте в России. За последние две недели число ежесуточного прироста заболевших в столице увеличилось в 3,5 раза. Только за последние сутки в городе выявили 3701 новый случай заражения коронавирусом; число пациентов, которые находятся в активной стадии болезни, достигло 57 155, передаёт Znak.com.

Ранее Собянин попросил москвичей «продержаться несколько месяцев» до вакцинации, чтобы избежать коллапса.