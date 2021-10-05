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Собянин назвал сроки массового тестирования на коронавирус в Москве
5 октября, 2021 22:10
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strelkamag.com
До конца октября в Москве запустят полномасштабную систему экспресс-тестирования на COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с членами правительства, которое сорбрал президент Владимир Путин.
Градоначальник отметил, что внедрение экспресс-тестов началось в местах массового пребывания людей, в МФЦ, торговых центрах. «Через неделю, через две разовьем эту систему до масштабной», – рассчитывает Собянин.
В двух московских МФЦ уже работают пункты экспресс-тестирования. В ближайшие недели планируется сделать такие пункты в 10–20 московских МФЦ и крупных торговых центрах.
Ранее сообщалось, что мэрия Москвы собирается закупить экспресс-тесты для школ и начать тестирование, в первую очередь там, где происходит рост заболеваемости.
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