Собранная платными сыщиками информация будет учитываться в российском суде

Общество

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В Госдуме подготовлен законопроект, предлагающий разрешить приобщать собранную частными детективами информацию к материалам уголовных дел. Результаты частных расследований хотят приравнять к данным оперативно-разыскной деятельности.

24 июля законопроект внесут в правительство для консультаций. Автор документа - депутат Госдумы Анатолий Выборный.

Он предлагает уточнить статью 89 УПК и приравнять частную детективную деятельность к оперативно-разыскной. По действующему закону, детектив имеет право проводить расследования, но прямого указания на возможность приобщать результаты как доказательства в суде нет.

Отсутствие соответствующего пункта служит причиной для отказа использовать материалы частных сыщиков, пишут «Известия».

Официально в России зарегистрирвоано 995 частных детективов. С каждым годом россияне все больше прибегают к их услугам.

Ранее МВД предложило подключить частных сыщиков к борьбе с мошенничествами на рынке автострахования.