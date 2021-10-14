Собчак прибудет в Адлер на очную ставку в связи с расхождением ее показаний с водительскими
Телеведущая, журналистка Ксения Собчак завтра прибудет в Адлер в то самое место, где произошла смертельная авария. Там состоится очная ставка для устранения противоречий в показаниях Ксении и ее водителя Олега Цоя.
О поездке Собчак в Адлер сообщил Telegram-каналу Readovka источник из ее окружения.
В сообщении говорится, что у следствия есть подозрения, что дачей ложных показаний телеведущая пытается оградить себя от ответственности.
Напомним, авария с участием Собчак произошла в ночь на 10 октября. Собчак спешила в аэропорт после закрытого корпоратива из концертного зала «Роза Холл». Выехав из тоннеля черный Mercedes разогнался, несмотря на знак «Опасные повороты». Иномарка врезалась в Volkswagen, 35-летняя девушка за рулем погибла. Двое в тяжелом состоянии в больнице. Собчак уехала с места ДТП, не дождавшись полиции.
Цой заявлял, что двигался со скоростью 100 км/ч, а когда выехал на встречку и увидел Volkswagen, сбросил до 60, но избежать столкновения не удалось. Согласно результатам экспертизы, водитель был трезв. 13 октября появились кадры столкновения. На них видно, что водитель Собчак нарушал правила на большой скорости.