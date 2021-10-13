У Volkswagen не было ни единого шанса: появилось видео смертельной аварии с Mercedes Собчак
ДТП в Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак попало на камеры. На записях видно, как черный Mercedes лоб в лоб столкнулся с белым Volkswagen - у того не было ни единого шанса избежать столкновения.
На кадрах запечатлен тот самый момент столкновения двух автомобилей и показано то, что ему предшествовало. Водитель Mercedes с Собчак обгонял автобус, нарушая правила на большой скорости.
Момент аварии зафиксировали две камеры автобуса. На них видно, что в салоне разбились несколько стекол, пассажиры не пострадали.
Эксклюзивные кадры показал Telegram-канал RT.
Напомним, авария произошла в ночь на 10 октября. Собчак направлялась в аэропорт. После аварии она покинула место, не дождавшись полиции. В ДТП погибла 35-летняя девушка. Водитель Mercedes Олег Цой арестован на два месяца. Накануне пришли результаты на наличие алкоголя в крови шофера.