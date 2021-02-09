Общество

В Башкирии следователи возбудили 20 уголовных дел в отношении экс-сотрудницы банка. 35-летний клиентский менеджер подозревается в хищении 13,4 миллионов рублей прямо из кассы кредитной организации.

По версии следствия, женщина задумала провернуть махинацию в январе 2019 года. Ее жертвами стали 20 клиентов финансового учреждения. Они вносили деньги на депозитные счета на длительный срок, не ожидая подвоха. Однако экс-сотрудница преследовала свои цели. Она без всякого уведомления выпускала на имена вкладчиков карты, а потом снимала с них деньги в банкоматах, иногда просто переводила себе на счет. По данной схеме подозревая «проработала» до октября 2020 года.

Тайное стало явным, когда один из вкладчиков обнаружил пропажу средств на своем счете. Женщина сразу же призналась в содеянном и возместила часть причиненного ущерба. Уголовные дела возбуждены по статье «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения». Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

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