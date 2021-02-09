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СК просит домашний арест для депутата за подстрекательство людей к нарушению саннорм

Марьям Ибрагимова
9 февраля, 2021 11:55
2 мин
Марьям Ибрагимова
9 февраля, 2021 11:55
2 мин
Globallookpress
Globallookpress

Московские следователи обратились в Басманный суд с просьбой отправить под домашний арест научного сотрудника Института проблем рынка РАН и муниципального депутата Константина Янкаускаса.

Общественный деятель обвиняется в подстрекательстве людей к нарушению санитарных норм.

Следователи отмечают, что из-за призывов Янкаускаса граждане вышли на улицу 23 января на несанкционированную акцию в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, несмотря на то, что некоторые из присутствующих на митинге граждан были заражены новой коронавирусной инфекцией, и, как следствие, являлись переносчиками данного заболевания на акции.

В СК считают, что Янкаускас должен провести под домашним арестом полтора месяца – до 23 марта, передает РИА Новости.

К слову, за создание угрозы массового заболевания светит ограничение свободы сроком до двух лет.

Ранее сообщалось о том, что YouTube разблокировал видео Навального «Я позвонил своему убийце», где он общался со своим предполагаемым отравителем.

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Алексей Навальный
Депутат
СК
митинги
подстрекательство
2 мин
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