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Видео Алексея Навального «Я позвонил своему убийце» вновь доступно для просмотра

Артем Денисов
9 февраля, 2021 02:02
1 мин
Артем Денисов
9 февраля, 2021 02:02
1 мин
Навальный
Nikolay Titov/Global Look Press

Видеохостинг YouTube разблокировал видео российского оппозиционера Алексея Навального «Я позвонил своему убийце», где он общался со своим предполагаемым отравителем.

Ролик стал вновь доступен спустя несколько часов после запрета, сообщает «Коммерсант».

Видео собрало уже около 28 млн просмотров.

Ранее при попытке открыть ролик сообщалось, что видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS.

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YouTube
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