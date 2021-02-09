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Политика
Видео Алексея Навального «Я позвонил своему убийце» вновь доступно для просмотра
9 февраля, 2021 02:02
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Nikolay Titov/Global Look Press
Видеохостинг YouTube разблокировал видео российского оппозиционера Алексея Навального «Я позвонил своему убийце», где он общался со своим предполагаемым отравителем.
Ролик стал вновь доступен спустя несколько часов после запрета, сообщает «Коммерсант».
Видео собрало уже около 28 млн просмотров.
Ранее при попытке открыть ролик сообщалось, что видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS.
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