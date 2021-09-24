СМИ узнали о повышении главы ФСБ по Пермскому краю после стрельбы в вузе
Глава УФСБ по Пермскому краю Виктор Задворный с октября может продолжить службу с повышением в другой силовой структуре. Об этом рассказали источники.
Задворный занимал должность с 2016 года. После стрельбы в пермском вузе он может пойти на повышение: предполагаемый уход с поста произойдет в октябре.
Кандидатом на его должность является первый заместитель УФСБ по Тюменской области Геннадий Анацкий. Переход станет для него существенным карьерным ростом - полковник получит звание генерал-майора.
Об этом пишет «Ъ-Урал». В пермском УФСБ от комментариев отказались.
Напомним, 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в вузе. Погибли 6 человек, более 40 пострадали. Спустя три дня глава СК по региону Сергей Сарапульцев покончил с собой: появилась информация, что перед этим председатель СК РФ Александр Бастрыкин «разнёс Сарапульцева, как мальчишку».